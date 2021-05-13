Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» в матче молодежного первенства
16:12
«Арсенал» обыграл «Урал» в матче 25-го тура молодежного первенства — 2:0.
В составе команды из Тулы отличились Даниил Стрельчук и Артем Суханов.
«Арсенал» упрочил лидерство в таблице группы вылета молодежного первенства. На счету команды 37 очков в 25 матчах, отрыв от идущего вторым «Динамо» составляет 4 очка. «Урал» занимает пятую строчку с 23 очками.
Молодежные команды
25-й тур
«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 2:0 (1:0)
Голы: Стрельчук, 26 (1:0). Суханов, 50 — с пенальти (2:0).
Судья: Чембулатов (Кострома).
13 мая. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю