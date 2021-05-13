Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» в матче молодежного первенства

«Арсенал» обыграл «Урал» в матче 25-го тура молодежного первенства — 2:0.

В составе команды из Тулы отличились Даниил Стрельчук и Артем Суханов.

«Арсенал» упрочил лидерство в таблице группы вылета молодежного первенства. На счету команды 37 очков в 25 матчах, отрыв от идущего вторым «Динамо» составляет 4 очка. «Урал» занимает пятую строчку с 23 очками.

Молодежные команды

25-й тур

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 2:0 (1:0)

Голы: Стрельчук, 26 (1:0). Суханов, 50 — с пенальти (2:0).

Судья: Чембулатов (Кострома).

13 мая. Тула. Стадион «СШ Арсенал».