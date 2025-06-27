Нтумба — о Карпине: «Если мы с «Ростовом», не то что полумертвым, боролись за чемпионство, то с «Динамо», думаю, все получится»

Экс-нападающий «Ростова» и форвард 2DROTS Артем Нтумба в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о встрече с бывшим главным тренером клуба Валерием Карпиным.

— Просто поздоровались. Приятная встреча. Был безумно рад пообщаться с Валерием Георгиевичем. Пожелал ему удачи в сезоне. Если мы с «Ростовом», не то что полумертвым, боролись за чемпионство, то с «Динамо», думаю, все получится. Возможно ли снять проклятье? Я его снял африканской магией. Он еще говорит: «Вот ты телега, все делаешь и не забиваешь. Это все твоя жировая», ха-ха.

— Мог сказать, что не хочешь огорчать команду.

— Да не, это я лох. Ну не лох, просто не реализовываю.

В 2022 году 22-летний Нтумба дебютировал за основную команду «Ростова» при Карпине в матче РПЛ против ЦСКА, выйдя на 83-й минуте.

В феврале 2023 года он был арендован «Велесом», выступающим в первой лиге. Дебютировал 5 марта в матче против «Уфы». В июне 2023 года было достигнуто соглашение о расторжении контракта с «Ростовом».

26 июня «Динамо» обыграло медийную команду 2DROTS (3:0) в матче турнира Media x Pro Cup 2025.