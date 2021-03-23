Форвард «Урала» Максименко вспомнил тренировки под руководством Кононова

Нападающий «Урала» Артем Максименко 23 марта в интервью клубной пресс-службе рассказал о работе под руководством Олега Кононова в «Арсенале».

«Первая тренировка прошла прекрасно с командой РПЛ, как и последующие. Тогда главным тренером был Олег Кононов, который позже работал в «Спартаке». Приятные впечатления оставил. Я видел его очень вменяемым человеком, который делает так, чтобы коллектив был единым целым. На тренировках у него была интересная практика. Кто набирает меньше всех баллов в конце месяца, тот оплачивает ужин в ресторане. Такую систему он применял и в «Спартаке». В целом считаю, что это качественный тренер», — заявил Максименко.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 22-летний россиянин провел провел 2 матча.