Форвард «Урала» Максименко вспомнил тренировки под руководством Кононова
Нападающий «Урала» Артем Максименко 23 марта в интервью клубной пресс-службе рассказал о работе под руководством Олега Кононова в «Арсенале».
«Первая тренировка прошла прекрасно с командой РПЛ, как и последующие. Тогда главным тренером был Олег Кононов, который позже работал в «Спартаке». Приятные впечатления оставил. Я видел его очень вменяемым человеком, который делает так, чтобы коллектив был единым целым. На тренировках у него была интересная практика. Кто набирает меньше всех баллов в конце месяца, тот оплачивает ужин в ресторане. Такую систему он применял и в «Спартаке». В целом считаю, что это качественный тренер», — заявил Максименко.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 22-летний россиянин провел провел 2 матча.
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/artyom-maksimenko-uspehi-nado-zabyvat-bystree-chem-porazheniya-chtoby-rasti-i-dvigatsya-dalshe
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