Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Форвард «Урала» Максименко вспомнил тренировки под руководством Кононова

12:18
Теги:

Нападающий «Урала» Артем Максименко 23 марта в интервью клубной пресс-службе рассказал о работе под руководством Олега Кононова в «Арсенале».

«Первая тренировка прошла прекрасно с командой РПЛ, как и последующие. Тогда главным тренером был Олег Кононов, который позже работал в «Спартаке». Приятные впечатления оставил. Я видел его очень вменяемым человеком, который делает так, чтобы коллектив был единым целым. На тренировках у него была интересная практика. Кто набирает меньше всех баллов в конце месяца, тот оплачивает ужин в ресторане. Такую систему он применял и в «Спартаке». В целом считаю, что это качественный тренер», — заявил Максименко.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 22-летний россиянин провел провел 2 матча.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/artyom-maksimenko-uspehi-nado-zabyvat-bystree-chem-porazheniya-chtoby-rasti-i-dvigatsya-dalshe

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 27592
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...