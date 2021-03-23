Нобоа рассказал, как шутил над Дзюбой в «Зените»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба дал ему прозвище «пингвиненок».

«Он так говорит, потому что я толстый и медленный! Ха-ха! Но Дзюба очень хороший парень — все время улыбается, шутит. Я тоже над ним шутил. Он ведь играл за «Спартак», а потом за «Зенит». И я говорил: «Вот ты играешь за «Зенит» — и болельщики «Спартака» тебя не любят. Но тебя не любят и болельщики «Зенита», потому что ты играл за «Спартак». Никто не любит. Но это шутки», — цитирует Нобоа Sport24.

35-летний эквадорец перешел в «Зенит» летом 2017 года на правах свободного агента. За петербургский клуб футболист провел 13 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В августе 2019 года Нобоа стал игроком «Сочи».