Нобоа рассказал, как шутил над Дзюбой в «Зените»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба дал ему прозвище «пингвиненок».
«Он так говорит, потому что я толстый и медленный! Ха-ха! Но Дзюба очень хороший парень — все время улыбается, шутит. Я тоже над ним шутил. Он ведь играл за «Спартак», а потом за «Зенит». И я говорил: «Вот ты играешь за «Зенит» — и болельщики «Спартака» тебя не любят. Но тебя не любят и болельщики «Зенита», потому что ты играл за «Спартак». Никто не любит. Но это шутки», — цитирует Нобоа Sport24.
35-летний эквадорец перешел в «Зенит» летом 2017 года на правах свободного агента. За петербургский клуб футболист провел 13 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В августе 2019 года Нобоа стал игроком «Сочи».
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-03-23-kristian-noboa-protiv-dmitriya-yegorova---chellendzh-na-youtube---video-smotret-pobeda-rostova-nad-bavariyey-prikoly-dzyuby-kak-treniruyetsya-boris-rotenberg-skandal-tedesko-v-sochi
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