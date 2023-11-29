Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:28

Иванов назвал неожиданным включение Ишкова и Дмитриева в число номинантов на премию «Первая пятерка»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о попадании футболистов команды Ильи Ишкова и Игоря Дмитриева в номинацию на премию «Первая пятерка» — 2023.

«Конечно, я не ожидал, что Ишков и Дмитриев будут номинированы на премию «Первая пятерка». Оба игроки молодые, проводят свой первый год в РПЛ, поэтому и не ожидал. Для нас будет значимым событием и очень приятно, если какой-то наш футболист выиграет награду.Но мне очень хотелось бы, чтобы ребята прогрессировали дальше. Они молодцы, доказали, что могут играть. Дай бог, чтобы ребята закрепились в стартовом составе и играли дальше», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России. В прошлом году обладателем премии стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/ivanov-ocenil-nominaciyu-igrokov-urala-ishkova-i-dmitrieva-na-premiyu-pervaya-pyatyorka-310265/
Илья Ишков
Футбол
РПЛ
ФК Урал
0
Читайте также
«Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Билялетдинов: «Пусть Галактионов работает в «Локомотиве», нет оснований его увольнять»
Защитник «Балтики» Сото: «Мы доверяем Игнашевичу, результат придет»
Радченко: «Надеюсь, что «Краснодар» составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото»
Капитан «Локомотива» Баринов — о матче с «Зенитом»: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»
Ещенко: «Соболев — красавчик в матче с «Балтикой», снег — это его стихия»
Мостовой заявил, что Тюкавин в настоящее время выглядит предпочтительнее Смолова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Талаев рассказал о положении Маргасова, Кривцова и Батырева в своих клубах

Гафин — о стажировке Аршавина: «Пока оформляем московскую прописку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости