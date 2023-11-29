Агент Талаев рассказал о положении Маргасова, Кривцова и Батырева в своих клубах

Андрей Талаев, агент футболистов «Сочи» Тимофея Маргасова и Амира Батырева, а также Никиты Кривцова из «Краснодара», поделился мнением о положении игроков в своих командах.

«Повлияют ли результаты команд на будущее игроков? Никак не повлияют. Им надо выбираться из этой ситуации, доказывать и работать, не повлияет. Все эти игроки чуть-чуть по-другому воспитаны, поэтому мы не будем бежать с тонущего корабля», — цитирует Талаева Metaratings.ru.

31-летний Маргасов выступает за «Сочи» с 2020 года, а 21-летний Батырев — с 2022-го. На данный момент сочинская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 16 туров.

21-летний Кривцов начал карьеру в «Краснодаре» в 2021 году. «Быки» идут вторыми в чемпионате России с 32 очками.