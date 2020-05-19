Бывший нападающий сборной России Иван Саенко прокомментировал решение руководства «Локомотива» расстаться с главным тренером Юрием Семиным. Ранее стало известно, что специалист покинет клуб после истечения срока соглашения 31 мая, ему на смену придет серб Марко Николич. Болельщики «Локо» остались недовольны решением и призвали к отставке главу совета директоров Анатолия Мещерякова и гендиректора Василия Кикнадзе.

— Если расстаешься с легендой клуба, дождись решения: будет сезон доигран или нет, — сказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос». — Если не был бы, то понятно: с человеком бы распрощались и не было бы такой ситуации. Если сезон будет доигран, то на любых условиях договорись, чтобы он довел этот сезон до конца. И тебе с точки зрения руководства будет легче!