Обляков признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба армейцев.

Хавбек сыграл в трех матчах чемпионата России, забил два мяча в матче с «Родиной» (3:0) и один гол в ворота московского «Динамо» (3:1). В кубковом матче с «Ростовом» (4:0) Обляков также отметился голом. Ранее хавбек признавался лучшим в сентябре.

В голосовании болельщиков победил вратарь Максим Бориско.

В сезоне-2026/27 28-летний Обляков провел 19 матчей, забил восемь голов и сделал один результативный пас.