Дмитрий Андреев о форварде «Краснодара» Воробьеве: «Димка — игровик, он еще принесет пользу команде»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего «Краснодара» Дмитрия Воробьева в текущем сезоне.

28-летний экс-форвард «Оренбурга» — воспитанник «Краснодара». Он вернулся в команду в июле этого года, перейдя из «Локомотива».

«Димка — классный нападающий, и в целом как человек он хороший. Уверен, его нормально приняли в коллективе там. Понятно, что от него все ждут голов, но нужно понимать, что в «Краснодаре» играет Кордоба, а это просто машина, и Джон вряд ли уступит кому-то свое место в основе. В начале сезона, когда был здоров Кривцов, они впереди с Воробьевым здорово комбинировали, оба — игровики, могут что-то придумать. Мне кажется, Дима еще принесет пользу «Краснодару». Тут важно, как Мусаев его будет использовать, или же вообще тренер попробует совместить на поле Воробьева и Кордобу», — сказал Андреев «СЭ».

В сезоне-2026/27 Воробьев провел 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.