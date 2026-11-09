Главный тренер «Динамо» Махачкала Евсеев: «В Калининграде самый высокий стол. Но мне удалось взять эту высоту»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев после выездной победы над «Балтикой» (1:0) в 14-м туре чемпионата России ответил на вопрос о фирменном праздновании с прыжком на стол в раздевалке.

— Всем командам тяжело играть с «Балтикой». Она навязывает свой футбол — силовой, агрессивный. Но нам удалось начало, забили гол со стандартного положения, — приводит слова Евсеева Telegram-канал махачкалинского «Динамо». — Конечно, соперник давил, особенно во втором тайме, где у «Балтики» была возможность забить. Но мы выдержали это давление. Мы дотерпели, строили контригру, имели возможность забить второй мяч.

Наставник бело-голубых остался доволен результатом, но не игрой команды.

— Результатом довольны. По игре — много над чем работать. Но самоотдачей я доволен. Эти три очка на сегодняшний день имеют большое значение.

Журналисты поинтересовались у Евсеева, был ли его фирменный прыжок в раздевалке после победы.

— Я здесь впервые выиграл. Тут самый высокий стол. Но мне удалось его взять, — ответил тренер.

После 14 туров махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место, набрав 16 очков. В следующем туре команда 22 ноября примет московский «Спартак».