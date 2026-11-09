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Главный тренер «Динамо» Махачкала Евсеев: «В Калининграде самый высокий стол. Но мне удалось взять эту высоту»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев после выездной победы над «Балтикой» (1:0) в 14-м туре чемпионата России ответил на вопрос о фирменном праздновании с прыжком на стол в раздевалке.

— Всем командам тяжело играть с «Балтикой». Она навязывает свой футбол — силовой, агрессивный. Но нам удалось начало, забили гол со стандартного положения, — приводит слова Евсеева Telegram-канал махачкалинского «Динамо». — Конечно, соперник давил, особенно во втором тайме, где у «Балтики» была возможность забить. Но мы выдержали это давление. Мы дотерпели, строили контригру, имели возможность забить второй мяч.

Наставник бело-голубых остался доволен результатом, но не игрой команды.

— Результатом довольны. По игре — много над чем работать. Но самоотдачей я доволен. Эти три очка на сегодняшний день имеют большое значение.

Журналисты поинтересовались у Евсеева, был ли его фирменный прыжок в раздевалке после победы.

— Я здесь впервые выиграл. Тут самый высокий стол. Но мне удалось его взять, — ответил тренер.

После 14 туров махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место, набрав 16 очков. В следующем туре команда 22 ноября примет московский «Спартак».

&laquo;Зенит&raquo; сыграл вничью с &laquo;Ростовом&raquo; (2:2) в&nbsp;14-м туре РПЛ.«Зенит» растерял отрыв, «Локомотив» опустился в зону вылета. Главные расклады после 14-го тура РПЛ
Источник: Telegram-канал махачкалинского «Динамо»
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Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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