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Галактионова сменит Хохлов. Колонка Казакова о «Локомотиве»

Илья Казаков
Колумнист
Дмитрий Хохлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о назначении нового тренера железнодорожников.

Мнение

Три оставшихся в этом году матча в чемпионате у «Локомотива» — это «Родина», махачкалинское «Динамо» и «Ахмат». Последняя встрече все же стоит особняком, отношение к ней сформируется позже, когда мы увидим, что такое красно-зеленые в постгалактионовское время. А применительно к двум ближайшим играм тезис один — москвичи обязаны взять в них 6 очков, несмотря ни на что.

Под этим «ни на что» спрятано слишком многое. Перечислять нет смысла, достаточно подвести черту одной фразой: ни об одном клубе лиги не писали в последние дни столько, сколько о «Локо» — и в этом потоке сложно отыскать что-то жизнеутверждающее. Но клуб остается местом притяжения, в первую очередь для тренеров и их лоббистов — столица, традиции, возможности, место в таблице, ниже которого в этом сезоне не упадаешь.

Станислав Черчесов, Михаил Галактионов, Джонатан Альба.В РПЛ уже 6 тренерских отставок. А скольким клубам это помогло?

Что всем нам надо понимать, если речь зашла о том человеке, который сменит Михаила Галактионова? Отсеченность большинства источников информации от этой самой информации. Звучат разные уважаемые имена — Станислав Черчесов, Вадим Евсеев, Сергей Игнашевич. По разному трактуются факты — как и кто их звал или мог позвать, но важно сейчас только одно. Решение о назначении тренера официально закреплено за генеральным директором клуба. Каким оно будет, на 100 процентов сейчас знает только Борис Ротенберг, ну и, возможно, несколько приближенных к нему человек.

Все, что скупо просочилось напрямую из Черкизова в начале недели, — ищут русскоязычного специалиста. Что именно скрывается за этой формулировкой — уже версии и трактовки. Сюда подходит, разумеется, кандидатура Черчесова — самого титулованного сейчас на рынке вакансий. Подходят Игнашевич и Евсеев — с учетом возраста, опыта и красно-зеленого прошлого. Считалось, что выбор в итоге падет на кого-то из них, но в два последних дня все признаки говорят о том, что в РПЛ в роли действующего тренера — до зимнего перерыва или полноценно — вернется Дмитрий Хохлов, работавший с молодежью «Локомотива».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Какие именно признаки? Его фотосессия в Черкизове и просмотр последних матчей «Родины» — ближайшего соперника железнодорожников в РПЛ.

Если все действительно так, то это кадровое решение попадает в тренд 2026 года. Сергей Булатов, Алексей Ребко, Олег Кузьмин — все они, как ранее Джонатан Альба и Ролан Гусев, получали шанс реализоваться самостоятельно, будучи людьми из системы клуба. Вряд ли такая возможность могла представиться в «Локомотиве» Олегу Левину, ассистенту Галактионова — учитывая связь с Михаилом Михайловичем. Хохлов же фигура совершенно иного толка.

Михаил Галактионов.«В ожидании исправления ситуации». «Локомотив» так и не выпустил заявление об уходе Галактионова

Но самое загадочное теперь — масштаб возможностей и задач. «Локомотив» начинает новую жизнь — и какой она будет, не скажет сегодня никто.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Дмитрий Хохлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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