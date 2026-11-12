Галактионова сменит Хохлов. Колонка Казакова о «Локомотиве»
Мнение
Три оставшихся в этом году матча в чемпионате у «Локомотива» — это «Родина», махачкалинское «Динамо» и «Ахмат». Последняя встрече все же стоит особняком, отношение к ней сформируется позже, когда мы увидим, что такое красно-зеленые в постгалактионовское время. А применительно к двум ближайшим играм тезис один — москвичи обязаны взять в них 6 очков, несмотря ни на что.
Под этим «ни на что» спрятано слишком многое. Перечислять нет смысла, достаточно подвести черту одной фразой: ни об одном клубе лиги не писали в последние дни столько, сколько о «Локо» — и в этом потоке сложно отыскать что-то жизнеутверждающее. Но клуб остается местом притяжения, в первую очередь для тренеров и их лоббистов — столица, традиции, возможности, место в таблице, ниже которого в этом сезоне не упадаешь.
Что всем нам надо понимать, если речь зашла о том человеке, который сменит Михаила Галактионова? Отсеченность большинства источников информации от этой самой информации. Звучат разные уважаемые имена — Станислав Черчесов, Вадим Евсеев, Сергей Игнашевич. По разному трактуются факты — как и кто их звал или мог позвать, но важно сейчас только одно. Решение о назначении тренера официально закреплено за генеральным директором клуба. Каким оно будет, на 100 процентов сейчас знает только Борис Ротенберг, ну и, возможно, несколько приближенных к нему человек.
Все, что скупо просочилось напрямую из Черкизова в начале недели, — ищут русскоязычного специалиста. Что именно скрывается за этой формулировкой — уже версии и трактовки. Сюда подходит, разумеется, кандидатура Черчесова — самого титулованного сейчас на рынке вакансий. Подходят Игнашевич и Евсеев — с учетом возраста, опыта и красно-зеленого прошлого. Считалось, что выбор в итоге падет на кого-то из них, но в два последних дня все признаки говорят о том, что в РПЛ в роли действующего тренера — до зимнего перерыва или полноценно — вернется Дмитрий Хохлов, работавший с молодежью «Локомотива».
Какие именно признаки? Его фотосессия в Черкизове и просмотр последних матчей «Родины» — ближайшего соперника железнодорожников в РПЛ.
Если все действительно так, то это кадровое решение попадает в тренд 2026 года. Сергей Булатов, Алексей Ребко, Олег Кузьмин — все они, как ранее Джонатан Альба и Ролан Гусев, получали шанс реализоваться самостоятельно, будучи людьми из системы клуба. Вряд ли такая возможность могла представиться в «Локомотиве» Олегу Левину, ассистенту Галактионова — учитывая связь с Михаилом Михайловичем. Хохлов же фигура совершенно иного толка.
Но самое загадочное теперь — масштаб возможностей и задач. «Локомотив» начинает новую жизнь — и какой она будет, не скажет сегодня никто.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3