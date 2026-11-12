Галактионова сменит Хохлов. Колонка Казакова о «Локомотиве»

Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о назначении нового тренера железнодорожников.

Мнение

Три оставшихся в этом году матча в чемпионате у «Локомотива» — это «Родина», махачкалинское «Динамо» и «Ахмат». Последняя встрече все же стоит особняком, отношение к ней сформируется позже, когда мы увидим, что такое красно-зеленые в постгалактионовское время. А применительно к двум ближайшим играм тезис один — москвичи обязаны взять в них 6 очков, несмотря ни на что.

Под этим «ни на что» спрятано слишком многое. Перечислять нет смысла, достаточно подвести черту одной фразой: ни об одном клубе лиги не писали в последние дни столько, сколько о «Локо» — и в этом потоке сложно отыскать что-то жизнеутверждающее. Но клуб остается местом притяжения, в первую очередь для тренеров и их лоббистов — столица, традиции, возможности, место в таблице, ниже которого в этом сезоне не упадаешь.

Что всем нам надо понимать, если речь зашла о том человеке, который сменит Михаила Галактионова? Отсеченность большинства источников информации от этой самой информации. Звучат разные уважаемые имена — Станислав Черчесов, Вадим Евсеев, Сергей Игнашевич. По разному трактуются факты — как и кто их звал или мог позвать, но важно сейчас только одно. Решение о назначении тренера официально закреплено за генеральным директором клуба. Каким оно будет, на 100 процентов сейчас знает только Борис Ротенберг, ну и, возможно, несколько приближенных к нему человек.

Все, что скупо просочилось напрямую из Черкизова в начале недели, — ищут русскоязычного специалиста. Что именно скрывается за этой формулировкой — уже версии и трактовки. Сюда подходит, разумеется, кандидатура Черчесова — самого титулованного сейчас на рынке вакансий. Подходят Игнашевич и Евсеев — с учетом возраста, опыта и красно-зеленого прошлого. Считалось, что выбор в итоге падет на кого-то из них, но в два последних дня все признаки говорят о том, что в РПЛ в роли действующего тренера — до зимнего перерыва или полноценно — вернется Дмитрий Хохлов, работавший с молодежью «Локомотива».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Какие именно признаки? Его фотосессия в Черкизове и просмотр последних матчей «Родины» — ближайшего соперника железнодорожников в РПЛ.

Если все действительно так, то это кадровое решение попадает в тренд 2026 года. Сергей Булатов, Алексей Ребко, Олег Кузьмин — все они, как ранее Джонатан Альба и Ролан Гусев, получали шанс реализоваться самостоятельно, будучи людьми из системы клуба. Вряд ли такая возможность могла представиться в «Локомотиве» Олегу Левину, ассистенту Галактионова — учитывая связь с Михаилом Михайловичем. Хохлов же фигура совершенно иного толка.

Но самое загадочное теперь — масштаб возможностей и задач. «Локомотив» начинает новую жизнь — и какой она будет, не скажет сегодня никто.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.