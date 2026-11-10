Грушевский о поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Такие ошибки в обороне непозволительны в топ-матчах»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:4).

«Не скажу, что ЦСКА проиграл, потому что «Краснодар» лучше сыграл. Нет, команда сама допустила ряд ошибок. Такое ощущение, что у «Краснодара» был не просто день рождения, а какой-то юбилей. Такие ошибки в обороне непозволительны в топ-матчах. Тем более у соперника был киллер-нападающий в лице Джона Кордобы», — сказал Грушевский «СЭ».

После 14 туров «Краснодар» с 26 очками находится на 4-м месте в таблице РПЛ. ЦСКА находится на 5-й строчке с 26 баллами.