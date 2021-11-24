РФС возглавил рейтинг РУСАДА среди спортивных федераций
Российский футбольный союз возглавил рейтинг РУСАДА среди спортивных федераций, сообщается на официальном сайте РФС.
РФС стал первой федерацией, которая набрала максимальные 100 баллов рейтинга.
«Российский футбольный союз с большим вниманием и ответственностью подходит к вопросам профилактики нарушений антидопинговых правил, стремится внедрять самые передовые и современные практики борьбы с допингом, что подтверждает максимальный возможный рейтинг РУСАДА. Мы регулярно общаемся с региональными федерациями и клубами, проводим обучение персонала и ведем разъяснительную работу как с взрослыми, так и с молодыми футболистами», — сказал председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.
РФС выполнил все требования: от наличия антидопинговой образовательной стратегии до введения обязательного прохождения спортсменами и персоналом онлайн-курса РУСАДА.
Данный рейтинг был обнародован в ходе всероссийской конференции «Актуальные аспекты антидопингового обеспечения в спорте», организованной РУСАДА.
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