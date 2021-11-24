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Допинг

РФС возглавил рейтинг РУСАДА среди спортивных федераций

11:16
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Российский футбольный союз возглавил рейтинг РУСАДА среди спортивных федераций, сообщается на официальном сайте РФС.

РФС стал первой федерацией, которая набрала максимальные 100 баллов рейтинга.

«Российский футбольный союз с большим вниманием и ответственностью подходит к вопросам профилактики нарушений антидопинговых правил, стремится внедрять самые передовые и современные практики борьбы с допингом, что подтверждает максимальный возможный рейтинг РУСАДА. Мы регулярно общаемся с региональными федерациями и клубами, проводим обучение персонала и ведем разъяснительную работу как с взрослыми, так и с молодыми футболистами», — сказал председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

РФС выполнил все требования: от наличия антидопинговой образовательной стратегии до введения обязательного прохождения спортсменами и персоналом онлайн-курса РУСАДА.

Данный рейтинг был обнародован в ходе всероссийской конференции «Актуальные аспекты антидопингового обеспечения в спорте», организованной РУСАДА.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214938

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Сергей Разин все материалы автора

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