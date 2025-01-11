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Сегодня, 16:27

Иван Башич: «Не знаю, останусь ли в «Оренбурге» в следующем сезоне»

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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о своем будущем в клубе. Контракт 22-летнего боснийца заканчивается летом 2025 года.

«Еще не разговаривал с новым руководством клуба, сейчас агенты приедут, будем общаться. Есть ли вариант, что я останусь? Да, но пока точно ничего не знаю. Надо поговорить с руководством и все решить», — приводит «РБ Спорт» слова Башича.

Башич провел за «Оренбург» 16 матчей в РПЛ в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Башича в 1,2 миллиона евро.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Оренбург
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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