Иван Башич: «Не знаю, останусь ли в «Оренбурге» в следующем сезоне»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о своем будущем в клубе. Контракт 22-летнего боснийца заканчивается летом 2025 года.

«Еще не разговаривал с новым руководством клуба, сейчас агенты приедут, будем общаться. Есть ли вариант, что я останусь? Да, но пока точно ничего не знаю. Надо поговорить с руководством и все решить», — приводит «РБ Спорт» слова Башича.

Башич провел за «Оренбург» 16 матчей в РПЛ в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Башича в 1,2 миллиона евро.