Иван Башич: «Не знаю, останусь ли в «Оренбурге» в следующем сезоне»
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о своем будущем в клубе. Контракт 22-летнего боснийца заканчивается летом 2025 года.
«Еще не разговаривал с новым руководством клуба, сейчас агенты приедут, будем общаться. Есть ли вариант, что я останусь? Да, но пока точно ничего не знаю. Надо поговорить с руководством и все решить», — приводит «РБ Спорт» слова Башича.
Башич провел за «Оренбург» 16 матчей в РПЛ в этом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Башича в 1,2 миллиона евро.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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