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Сегодня, 16:42

Абаскаль заявил, что хочет вернуться в Россию

Камила Абдурахманова
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что доволен работой в Москве и хотел бы вернуться в Россию.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — приводит ТАСС слова тренера.

Гильермо Абаскаль. Оказывается, «Спартак» выигрывает на багаже Абаскаля! Испанец сам об этом сказал

35-летний испанский специалист добавил, что в России высокий уровень мастерства спортсменов, но в его работе были и сложности с приобретением для команды западных игроков из-за давления на них.

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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