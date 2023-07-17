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Сегодня, 18:55

Итальянский журналист считает, что Рожерио усилит «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о возможном переходе в московский «Спартак» бразильского защитника «Сассуоло» Рожерио.

«Рожерио — хороший защитник, он усилит «Спартак». Он сто процентов сможет заиграть в РПЛ, в Серии А он показал, что на многое способен», ? приводит слова Франки «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» подписал полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и форварда «Кадиса» Тео Бонгонда. Также сообщалось об интересе московского клуба к футболисту «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу, защитнику «Сассуоло» Рожерио и игроку «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-rozherio-usilit-spartak-on-horoshij-zashhitnik/
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