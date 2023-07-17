Итальянский журналист считает, что Рожерио усилит «Спартак»
Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о возможном переходе в московский «Спартак» бразильского защитника «Сассуоло» Рожерио.
«Рожерио — хороший защитник, он усилит «Спартак». Он сто процентов сможет заиграть в РПЛ, в Серии А он показал, что на многое способен», ? приводит слова Франки «РБ Спорт».
Ранее «Спартак» подписал полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и форварда «Кадиса» Тео Бонгонда. Также сообщалось об интересе московского клуба к футболисту «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу, защитнику «Сассуоло» Рожерио и игроку «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.
В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.
РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -