Источник: «Краснодар» близок к подписанию Мартирены из «Расинга»

Защитник аргентинского «Расинга» Гастон Мартирена может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает журналист Фабрицио Десабатто.

По сведениям источника, российский клуб близок к заключению контракта с 24-летним уругвайцем. Переход игрока обойдется в 4,1 миллиона евро.

В текущем сезоне Мартирена провел 15 матчей за аргентинский «Расинг», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.