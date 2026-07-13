Источник: «Зенит» предложил 40 миллионов евро за хавбека «Ботафого» и участника ЧМ-2026 Данило

«Зенит» сделал предложение в размере 40 миллионов евро за переход полузащитника «Ботафого» Данило, сообщает Canal do Manel.

По данным источника, бразильский клуб пока не ответил на предложение сине-бело-голубых. Отмечается, что интерес к 25-летнему хавбеку проявляет также «Челси».

Контракт Данило с «Ботафого» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро. В сезоне-2025/26 на его счету 24 матча, 10 голов и 3 результативные передачи.

Данило играл за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Он провел четыре матча, выходя со скамейки запасных.