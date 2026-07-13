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РФС представил 33 лучших футболиста РПЛ-2025/26

Руслан Минаев
Алексей Батраков и Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил список из 33 лучших футболистов сезона РПЛ-2025/26.

В него попали девять игроков «Зенита» и шесть футболистов «Краснодара». «Спартак» в списке представляют четыре игрока, «Локомотив», «Динамо», ЦСКА и «Балтику» — по три. По одному игроку представляют «Ростов» и «Ахмат».

Вратарь

Станислав Агкацев, «Краснодар» (второй раз)
Денис Адамов, «Зенит» (впервые)
Максим Бориско, «Балтика» (впервые)

Правый защитник

Илья Вахания, «Ростов» (впервые)
Мингиян Бевеев, «Балтика» (впервые)
Густаво Мантуан, «Зенит» (второй раз)

Правый центральный защитник

Игорь Дивеев, «Зенит» (четвертый раз)
Сезар Монтес, «Локомотив» (впервые)
Руслан Литвинов, «Спартак» (второй раз)

Левый центральный защитник

Нино, «Зенит» (второй раз)
Кевин Андраде, «Балтика» (впервые)
Виктор Тормена, «Краснодар» (впервые)

Левый защитник

Мойзес Барбоза, ЦСКА (четвертый раз)
Дуглас Сантос, «Зенит» (седьмой раз)
Дмитрий Скопинцев, «Динамо» (впервые)

Правый центральный полузащитник

Алексей Батраков, «Локомотив» (второй раз)
Максим Глушенков, «Зенит» (второй раз)
Никита Кривцов, «Краснодар» (впервые)

Центральный полузащитник

Вендел, «Зенит» (четвертый раз)
Матвей Кисляк, ЦСКА (второй раз)
Наиль Умяров, «Спартак» (впервые)

Левый центральный полузащитник

Эдуард Сперцян, «Краснодар» (четвертый раз)
Лечи Садулаев, «Ахмат» (впервые)
Маркиньос, «Спартак» (второй раз)

Правый нападающий

Луис Энрике, «Зенит» (второй раз)
Данил Круговой, ЦСКА (второй раз)
Жоау Батчи, «Краснодар» (впервые)

Центральный нападающий

Джон Кордоба, «Краснодар» (четвертый раз)
Константин Тюкавин, «Динамо» (третий раз)
Дмитрий Воробьев, «Локомотив» (впервые)

Левый нападающий

Эсекьель Барко, «Спартак» (второй раз)
Бителло, «Динамо» (второй раз)
Педро, «Зенит» (впервые)

Луис Энрике и&nbsp;Артем Дзюба.С Энрике и Скопинцевым, но без Аугусто и Дзюбы. РФС опубликовал список 33 лучших игроков сезона

По итогам сезона-2025/26 РПЛ чемпионом стал «Зенит», который набрал 68 очков. Второе место занял «Краснодар» (66), третьим стал «Локомотив» (53).

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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