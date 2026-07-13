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Семак — о матче с махачкалинским «Динамо»: «Хороший получился спарринг»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат контрольного матча против махачкалинского «Динамо» (1:1).

«Хороший получился спарринг. В целом, в первом тайме у нас плохо получалась игра, на мой взгляд — не хватало надежности в обороне. А в переходных фазах и в атаке не хватало нам движения, качества в завершении. Второй тайм, на мой взгляд, провели лучше, более активно, с преимуществом: моменты были. Конечно, не все получалось, но тем не менее, второй тайм провели гораздо активнее. Радует, что при любом статусе матча все хотят побеждать, никто не хочет проигрывать. До последних минут старались свести матч хотя бы к ничьей, что и получилось. За это тоже отдельное спасибо ребятам», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

В следующем матче «Зенит» сыграет со «Спартаком» за Суперкубок России. Игра пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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 7
П
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Зенит

 6
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Маркиньос

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 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
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 9 1 3
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