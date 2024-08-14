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Сегодня, 07:59

Газизов подтвердил интерес махачкалинского «Динамо» к Агаларову

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал об интересе к нападающему грозненского «Ахмата» Гамиду Агаларову.

«Мы всегда интересовались Гамидом Агаларовым. Вариант его приобретения рассматривается. Переговоры с «Ахматом»? Не буду говорить. Нам был бы интересен полноценный трансфер Агаларова», — цитирует Sport24 Газизова.

В этом сезоне 24-летний форвард забил 1 гол в 4 матчах.

Источник: Sport24
Гамид Агаларов
Футбол
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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