Газизов подтвердил интерес махачкалинского «Динамо» к Агаларову

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал об интересе к нападающему грозненского «Ахмата» Гамиду Агаларову.

«Мы всегда интересовались Гамидом Агаларовым. Вариант его приобретения рассматривается. Переговоры с «Ахматом»? Не буду говорить. Нам был бы интересен полноценный трансфер Агаларова», — цитирует Sport24 Газизова.

В этом сезоне 24-летний форвард забил 1 гол в 4 матчах.