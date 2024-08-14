Газизов подтвердил интерес махачкалинского «Динамо» к Агаларову
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал об интересе к нападающему грозненского «Ахмата» Гамиду Агаларову.
«Мы всегда интересовались Гамидом Агаларовым. Вариант его приобретения рассматривается. Переговоры с «Ахматом»? Не буду говорить. Нам был бы интересен полноценный трансфер Агаларова», — цитирует Sport24 Газизова.
В этом сезоне 24-летний форвард забил 1 гол в 4 матчах.
Источник: Sport24
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|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
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|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
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|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
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|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
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|2
|0
|2
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|6
|
7
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|3
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|2
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|5
|
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|2
|1
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|5
|
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|1
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|4
|
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|1
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|
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|4
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|1
|2
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|4
|
13
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|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
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|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
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|
Краснодар – Пари НН
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|19.08
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|
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|
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Зенит
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Игорь Дивеев
ЦСКА
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Педро
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|П
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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|
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Динамо
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|1
|0
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