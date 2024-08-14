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Кухарчук объяснил, почему ушел из «Пари НН»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, почему ушел из «Пари НН».

— После мини-операции поехал на сборы, набирал форму. В этот момент пошли разговоры о том, что мне нужно искать новый клуб. И руководство, и тренерский штаб сказали, что если есть какие-то варианты, надо над ними думать. Эта информация распространилась, мне звонили из нескольких клубов — и российских, и зарубежных. Говорил с агентами, тренерами, руководителями. В итоге принял решение ехать в Волгоград. Так лучше для всех. Я ни на что не жалуюсь, — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».

8 августа футболист на правах аренды перешел в «Ротор».

34-летний вингер выступал за «Пари НН» с лета прошлого года. Он провел за команду 16 матчей, отличившись одним голом.

Источник: РБ Спорт
Илья Кухарчук
ФК Ротор
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7
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