Кухарчук объяснил, почему ушел из «Пари НН»

Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, почему ушел из «Пари НН».

— После мини-операции поехал на сборы, набирал форму. В этот момент пошли разговоры о том, что мне нужно искать новый клуб. И руководство, и тренерский штаб сказали, что если есть какие-то варианты, надо над ними думать. Эта информация распространилась, мне звонили из нескольких клубов — и российских, и зарубежных. Говорил с агентами, тренерами, руководителями. В итоге принял решение ехать в Волгоград. Так лучше для всех. Я ни на что не жалуюсь, — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».

8 августа футболист на правах аренды перешел в «Ротор».