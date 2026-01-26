Источник: «Зенит» интересуется форвардом «Трабзонспора» Августо

«Зениту» интересен нападающий «Трабзонспора» Фелипе Августо, сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в соцсети X.

21-летний бразилец является воспитанником «Коринтианса». Он играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года, перейдя из «Серкль Брюгге».

В сезоне-2025/26 Августо провел 21 матч за турецкую команду и забил 10 голов. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.