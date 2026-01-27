Рикардо: «Очень надеюсь скоро начать играть за «Динамо»

Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо отметил, что ждет дебюта за московскую команду.

«Очень рад оказаться в «Динамо» — для меня большая честь выступать за такой великий клуб. Очень надеюсь скоро начать играть за свою новую команду и сделаю все, чтобы помочь ей добиться успеха», — цитируют «Известия» Рикардо.

23-летний бразилец перешел в «Динмо» из «Ботафого». Ранее он выступал за «Сеару» и «Флуминенсе».