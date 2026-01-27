Рикардо: «Очень надеюсь скоро начать играть за «Динамо»
Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо отметил, что ждет дебюта за московскую команду.
«Очень рад оказаться в «Динамо» — для меня большая честь выступать за такой великий клуб. Очень надеюсь скоро начать играть за свою новую команду и сделаю все, чтобы помочь ей добиться успеха», — цитируют «Известия» Рикардо.
23-летний бразилец перешел в «Динмо» из «Ботафого». Ранее он выступал за «Сеару» и «Флуминенсе».
Источник: «Известия»
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|0
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|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
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|2
|0
|0
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|
6
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|1
|2
|0
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|5
|
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|1
|1
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|4
|
8
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|0
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|
9
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|
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|
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|3
|0
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|1
|
15
|Факел
|2
|0
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|0
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|Родина
|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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