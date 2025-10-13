Источник: «Зенит» хочет продать Жерсона за 25 миллионов евро

«Зенит» намерен расстаться с бразильским полузащитником Жерсоном, сообщает журналист Хорхе Никола.

Сине-бело-голубые приобрели 28-летнего футболиста в летнее трансферное окно у «Фламенго». Как отмечает источник, руководство питерского клуба недовольно медлительностью Жерсона и хотело бы продать его за ту же сумму, которую заплатил бывшему клубу бразильца, — 25 миллионов евро.

В сентябре издание BolaVip сообщило, что Жерсон сожалеет о переходе в «Зенит» и хочет покинуть Россию.

Полузащитник принял участие в шести матчах за «Зенит» в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с российским клубом рассчитан до июня 2030 года.