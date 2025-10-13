Лукин — о продлении контракта Мойзеса с ЦСКА: «Думаю, нет таких людей, кто был бы не рад этому»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта защитника армейцев Мойзеса с клубом.

«Все в восторге от этого. Думаю, нет таких людей, кто был бы не рад этому. Это очень хороший игрок и прекрасный человек, который уже вовсю разговаривает на русском. Обязательно поздравим Мойзеса. Надеюсь, он проставится», — сказал Лукин «СЭ».

Новое соглашение с 30-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2028/29.

Мойзес перешел в ЦСКА в августе 2022 года. За это время на его счету 124 матча за армейцев во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 9 результативными передачами. Вместе с красно-синими он дважды выиграл Кубок России и один раз стал обладателем Суперкубка страны.