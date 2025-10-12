Митрофанов: «Почему нас должно беспокоить внимание Минспорта? Футбол — самый популярный вид спорта в стране»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о внимании к футболу со стороны Министерства спорта РФ в последнее время.

«Почему нас должно это беспокоить? Футбол — самый популярный вид спорта в стране, отсюда и внимание. Существует много различных вопросов, касающихся развития спорта. Если уполномоченный орган государственной власти хочет их обсудить, он имеет на это полное право», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».

Позже он допустил, что в будущем не согласует кандидатуру главного тренера сборной России Валерия Карпина после критики возможного ужесточения лимита с его стороны.