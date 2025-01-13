Источник: защитником «Ростова» Черновым интересуются два клуба РПЛ и команда из Казахстана

Защитник «Ростова» Евгений Чернов может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. Как утверждает «РБ Спорт», интерес к 32-летнему футболисту проявляют два клуба РПЛ, один клуб из первой лиги и одна команда из Казахстана.

В этом сезоне Чернов принял участие в 9 матчах за желто-синих. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2026 года.