Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Тренер «Войводины» Вьештица назвал игроков «Зенита», которых взял бы к себе в команду

Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-защитник «Зенита», а сейчас помощник главного тренера сербской «Войводины» Милан Вьештица в интервью «СЭ» рассказал, каких игроков петербургского клуба взял бы себе в команду.

— А как тебе нынешний «Зенит»?

— Очень сильная и сплоченная команда. Видна рука тренера. Игроки знают, что нужно делать на поле, и показывают не только красивый, но и результативный футбол. У «Зенита» баланс во всех линиях, начиная с обороны. И слабых мест нет.

— Представим ситуацию: у тебя есть возможность забрать в «Войводину» любого игрока «Зенита». Кого бы ты взял?

— Сложный вопрос, потому что все игроки высокого класса. Назову парня из линии атаки, который перешел в «Зенит» этим летом... Глушенков, правильно? Великолепно начал сезон, но жалко, что из-за травм много пропустил. Честно, он меня приятно удивил. Это шикарное приобретение.

— Кого еще бы взял?

— Опорника, работа которого не всегда заметна, но на самом деле он очень многое делает для команды.

— Барриос?

— Точно! Такой футболист всегда нужен любому клубу. Настоящая находка для тренера, — сказал Вьештица «СЭ».

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.

Милан Вьештица и&nbsp;инспектор ДПС. «Полез к гаишнику за его значком, он все понял и начал наезжать». Вьештица — о «Зените» и жизни в России

ФК Войводина
ФК Зенит
Милан Вьештица
Читайте также
В Туле 57 человек эвакуировали из госпиталя из-за пожара
ИИ рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в финал Australian Open-2025
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» в России
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Деменко считает, что «Краснодару» необходимо усиление

Источник: защитником «Ростова» Черновым интересуются два клуба РПЛ и команда из Казахстана
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости