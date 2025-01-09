Источник: защитник «Спартака» Тавареш может перейти в «Авеш» на правах аренды

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш близок к переходу в «Авеш» на правах аренды, сообщает zerozero.

По данным источника, 23-летний португалец рассчитывает получать больше игрового времени. Тавареш играет за ЛАСК на правах аренды, которая завершится 30 июня 2025 года.

В этом сезоне он провел 4 матча и сделал 1 голевой пас за австрийский клуб.