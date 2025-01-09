Романо: «Спартак» готов предложить Угальде улучшенный контракт на фоне интереса европейских клубов

«Спартак» готов улучшить условия контракта нападающего Манфреда Угальде на фоне интереса со стороны европейских клубов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры между сторонами уже начались.

Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «ПСЖ», «Монако» и клубов АПЛ.

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. В этом сезоне 22-летний форвард провел 22 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 результативными передачами.