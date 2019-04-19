15:05 | Футбол — РПЛ

Источник: Z+ не покажет "Краснодар" – "Зенит". Будущее канала неизвестно

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Болельщики не смогут увидеть матч 24-го тура РПЛ "Краснодар""Зенит" на онлайн-канале Z+, информирует "Спорт день за Днем". Как отмечается, эфира не будет. По каким причинам, неизвестно. И в каком виде будет функционировать сервис – и будет ли – тоже сейчас сказать затруднительно.

​О запуске нового онлайн-канала "Зенита" объявил в середине марта – накануне матча со "Спартаком" в Москве. Первый выпуск получился скандальным, после чего контент передачи был изменен.

Мы посмотрели за вас новый Z+. Стало корректнее, но скучнее

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/news/z-ne-pokazhet-krasenodar-zenit-budushhee-kanala-neizvestno

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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