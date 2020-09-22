Источник: в случае срыва сделки с Орье, «Спартак» хочет подписать Хюсая

«Спартак» продолжает активные поиски правого защитника. Ситуация с защитником «Тоттенхэма» Сержем Орье развивается достаточно стремительно, написал в своем Telegram-канале журналист и комментатор Нобель Арустамян.

Но не все так просто: у Орье серьезные семейные проблемы. Именно они могут помешать ему перебраться в Москву.

Еще один кандидат на позицию — Эльсеид Хюсай из «Наполи», на которого Спартак переключил внимание. Клуб уже начал предварительные контакты и переговоры.

В случае окончательного срыва сделки с Орье, именно Хюсай кандидат на проблемную позицию красно-белых.