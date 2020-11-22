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Источник: у Дзагоева, Кучаева, Карпова и Васина — сомнительные тесты на коронавирус

19:45
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус, сообщает Metaratings.

По информации источника, речь о защитниках Вадиме Карпове и Викторе Васине, а также о полузащитниках Алане Дзагоеве и Константине Кучаеве. Сообщается, что по этой причине все четверо пропустили матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1). Футболисты изолированы от партнеров по команде, их участие в следующих матчах будет зависеть от повторных результатов тестирования на коронавирус.

Следующий матч ЦСКА проведет в четверг, 26 ноября против «Фейеноорда» в рамках группового турнира Лиги Европы. Встреча состоится в Москве, начало — в 20.55 (мск).

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/dzagoev-kuchaev-karpov-i-vasin-sdali-somnitelnye-testy-na-koronavirus-/

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