Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус, сообщает Metaratings.

По информации источника, речь о защитниках Вадиме Карпове и Викторе Васине, а также о полузащитниках Алане Дзагоеве и Константине Кучаеве. Сообщается, что по этой причине все четверо пропустили матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1). Футболисты изолированы от партнеров по команде, их участие в следующих матчах будет зависеть от повторных результатов тестирования на коронавирус.

Следующий матч ЦСКА проведет в четверг, 26 ноября против «Фейеноорда» в рамках группового турнира Лиги Европы. Встреча состоится в Москве, начало — в 20.55 (мск).