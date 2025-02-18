Источник: трансфер хавбека «Торино» Илича в «Спартак» сорвался

Полузащитник «Торино» Иван Илич не перейдет в «Спартак» этой зимой, сообщает журналист DAZN Орацио Аккомандо.

По информации источника, трансфер 23-летнего игрока окончательно сорвался. Серб в течение недели вернется в расположение «Торино» и будет включен в заявку клуба на вторую часть сезона.

2 февраля сообщалось, что красно-белые могут приобрести хавбека итальянского клуба за 20 миллионов евро. Позже появилась информация, что Илич успешно прошел медосмотр для перехода в «Спартак».

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в серии А, отметившись одним голом.