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Семак сообщил, что Педро вернется в расположение «Зенита» 22 февраля

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда нападающий Педро присоединится к команде на третьем сборе в ОАЭ.

19-летний футболист находился в расположении сборной Бразилии U-20, вместе с которой выиграл молодежный чемпионата Южной Америки. Педро стал лучшим ассистентом турнира, на его счету 6 результативных передач и 2 гола.

«Мы ждем его здесь, 22 февраля он должен приехать и начать работать с командой. Поздравляем нашего нападающего! Турнир непросто начался для сборной Бразилии, но главное — то, как он закончился. Конечно, для нас это минус — что он не работал с командой во время предсезонной подготовки, но для него лично это большой плюс. Педро — капитан и внес значительный вклад в успех команды», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Педро перешел в «Зенит» в начале 2024 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 25 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Сергей Семак
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РПЛ
Педро (Зенит)
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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