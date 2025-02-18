Семак сообщил, что Педро вернется в расположение «Зенита» 22 февраля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда нападающий Педро присоединится к команде на третьем сборе в ОАЭ.

19-летний футболист находился в расположении сборной Бразилии U-20, вместе с которой выиграл молодежный чемпионата Южной Америки. Педро стал лучшим ассистентом турнира, на его счету 6 результативных передач и 2 гола.

«Мы ждем его здесь, 22 февраля он должен приехать и начать работать с командой. Поздравляем нашего нападающего! Турнир непросто начался для сборной Бразилии, но главное — то, как он закончился. Конечно, для нас это минус — что он не работал с командой во время предсезонной подготовки, но для него лично это большой плюс. Педро — капитан и внес значительный вклад в успех команды», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Педро перешел в «Зенит» в начале 2024 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 25 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.