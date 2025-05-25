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Газизов оценил шансы махачкалинского «Динамо» выиграть РПЛ в будущем: «Ждать еще долго, нашему клубу только 4 года»

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о планах клуба на будущее.

«Желание попасть в десятку есть, конечно, будем идти поступательно. Естественно, хочется прогрессировать. Будем делать все возможное, что от нас зависит. Ни один клуб не скажет, что довольствуется текущим результатом, кроме чемпионства. Победа махачкалинского «Динамо» в чемпионате? Пока — слишком мощно. Нужно время и деньги. Было бы все так просто... Галицкий вел команду к чемпионству 17 лет. Если брать «Динамо» Махачкала, то клубу только 4 года, ждать еще очень долго», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в чемпионате России-2024/25 с 29 очками в 30 матчах.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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