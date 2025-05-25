Газизов оценил шансы махачкалинского «Динамо» выиграть РПЛ в будущем: «Ждать еще долго, нашему клубу только 4 года»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о планах клуба на будущее.

«Желание попасть в десятку есть, конечно, будем идти поступательно. Естественно, хочется прогрессировать. Будем делать все возможное, что от нас зависит. Ни один клуб не скажет, что довольствуется текущим результатом, кроме чемпионства. Победа махачкалинского «Динамо» в чемпионате? Пока — слишком мощно. Нужно время и деньги. Было бы все так просто... Галицкий вел команду к чемпионству 17 лет. Если брать «Динамо» Махачкала, то клубу только 4 года, ждать еще очень долго», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в чемпионате России-2024/25 с 29 очками в 30 матчах.