Источник: Сутормин может присоединиться к «Локомотиву»

Полузащитник Алексей Сутормин в ближайшее время может стать игроком «Локомотива», сообщает «РБ Спорт».

Ранее во вторник, 3 июня, «Зенит» объявил об уходе 31-летнего игрока из клуба. Сутормин выступал за петербуржцев с 2019 года, а сезон-2024/25 провел в аренде в «Ростове».

За ростовчан в минувшем сезоне футболист провел 33 игры во всех турнирах, забив 2 мяча и сделав одну голевую передачу.

По итогам чемпионата России-2024/25 «Локомотив» с 53 очками занял шестое место в турнирной таблице.