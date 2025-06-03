«Зенит» объявил об уходе Сутормина
Полузащитник Алексей Сутормин покинул «Зенит», сообщает пресс-служба питерского клуба.
Футболист выступал за петербуржцев с 2019 года. Сезон-2024/25 он провел в аренде в «Ростове».
«Сине-бело-голубые благодарят Алексея Сутормина и желают удачи и успехов на футбольном поле!» — говорится в заявлении «Зенита».
Вместе с «Зенитом» Сутормин стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны. Всего на счету 31-летнего полузащитника 127 матчей за сине-бело-голубых, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами.
За «Ростов» в минувшем сезоне футболист провел 33 игры во всех турнирах, забив 2 мяча и сделав одну голевую передачу.
Источник: https://t.me/fczenit/27206
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|
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|6
|1
|2
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|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
6
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|4
|0
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|2
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|5
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|
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|2
|4
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|
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|9
|1
|6
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
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|8
|
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|9
|1
|5
|3
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|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
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|
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|9.10
|19:30
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
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|11.10
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Александр Соболев
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Максим Глушенков
Зенит
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|П
|
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Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|1
|2
|
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ЦСКА
|3
|1
|1
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