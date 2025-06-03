«Зенит» объявил об уходе Сутормина

Полузащитник Алексей Сутормин покинул «Зенит», сообщает пресс-служба питерского клуба.

Футболист выступал за петербуржцев с 2019 года. Сезон-2024/25 он провел в аренде в «Ростове».

«Сине-бело-голубые благодарят Алексея Сутормина и желают удачи и успехов на футбольном поле!» — говорится в заявлении «Зенита».

Вместе с «Зенитом» Сутормин стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны. Всего на счету 31-летнего полузащитника 127 матчей за сине-бело-голубых, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами.

За «Ростов» в минувшем сезоне футболист провел 33 игры во всех турнирах, забив 2 мяча и сделав одну голевую передачу.