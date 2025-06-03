Агент Монтеса: «Сесар не покинет «Локомотив» летом»

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса прокомментировал будущее своего клиента.

«Сесар счастлив в «Локомотиве», у него контракт, ему все нравится. Может ли он покинуть команду летом? Это исключено», — цитирует агента «РБ Спорт».

Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 28-летнего мексиканца 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт Монтеса с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.