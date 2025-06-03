Агент Монтеса: «Сесар не покинет «Локомотив» летом»
Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса прокомментировал будущее своего клиента.
«Сесар счастлив в «Локомотиве», у него контракт, ему все нравится. Может ли он покинуть команду летом? Это исключено», — цитирует агента «РБ Спорт».
Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 28-летнего мексиканца 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт Монтеса с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|1
|2
|16-7
|19
|
3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
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|0
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|
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|
9
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|2
|5
|2
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|
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|9
|2
|4
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|
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|9
|1
|6
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
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|8
|
13
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|9
|1
|5
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|11-18
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|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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15
|Родина
|9
|1
|2
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|10-22
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|
16
|Факел
|9
|0
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|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
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|- : -
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|Г
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|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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