Источник: сумма отступных за Глушенкова составляет 30 миллионов евро для европейских клубов

Сумма отступных за нападающего «Зенита» Максима Глушенкова составляет 30 миллионов евро для европейских клубов, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, опция выкупа футболиста для клубов из России не предусмотрена.

13 июля перед матчем с «Краснодаром» Глушенков обратился к хейтерам на фоне его перехода в питерский клуб со словами: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». 24-летний россиянин оформил дубль в матче за Суперкубок России.

Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.