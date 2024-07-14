Ларин — о словах Глушенкова в адрес хейтеров: «Сначала сильно ругался про себя на Максима»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» отреагировал на обращение полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова к хейтерам на фоне его перехода в питерский клуб.

«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо», — сказал Глушенков в видео, которое опубликовала девушка футболиста Анна Нечаева в соцсетях.

«Когда первый раз это увидел, я про себя сильно ругался на Максима. Я все равно считаю, что лучше никак не реагировать, чем отвечать на критику. Но потом переосмыслил эту историю. Мало кто знает, как на самом деле все было. Это абсолютно шутливая форма. Начались оскорбления в одном Telegram-канале, он в шутку отреагировал. Вот и все. После этого начался этот хейт. Люди же привыкли искать, где кого зацепить. Главное, отвечать всем на футбольном поле, а не в комментариях. Это Максиму удалось», — сказал Ларин «СЭ».

Также бывший директор академии «Чертаново» поделился мнением о поведении болельщиков «Спартака» и «Локомотива» по отношению к Глушенкову.

«Не знаю, болельщики каких клубов его хейтят. Я отношусь к любой команде с уважением, но, допустим, в «Спартаке» не должны забывать о том, что он выступал за команду. Но за один момент, когда он не побежал к угловому флажку в матче с «Арсеналом», его зачехлили и поставили на нем крест. Поэтому, если его хейтят болельщики «Спартака», мне кажется, это их проблема. Если речь про фанатов «Локомотива»... Я отношусь к клубу и болельщикам с уважением, но тоже не понимаю, за что его критиковать. Там есть другие люди, которых можно больше хейтить. Не буду называть фамилии», — добавил Ларин.

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.