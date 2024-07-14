Нигматуллин считает, что Максименко может уехать в Европу вслед за Сафоновым
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, кто из российских голкиперов вслед за Матвеем Сафоновым готов уехать в один из ведущих европейских чемпионатов.
«Если этот сезон будет таким же успешным для Александра Максименко, то, может, что-то появится. Не думаю, что по прошлому сезону был спрос на него», — сказал Нигматуллин Metaratings.ru.
Максименко играет за «Спартак» в РПЛ с сезона-2018/19. В прошлом розыгрыше он провел 10 матчей на ноль в чемпионате России.
Источник: Metaratings.ru
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