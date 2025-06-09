Нагорных о продлении Батракова и Сильянова: «Позиция всех сторон заключалась в желании договориться»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контрактов с полузащитником Алексеем Батраковым и защитником Александром Сильяновым.

«Рады, что Алексей Батраков и Александр Сильянов остаются игроками «Локомотива». У них впереди большая карьера, они развиваются. Сегодня они — одни из лучших игроков в своих амплуа в РПЛ. К Батракову есть интерес постоянно, мы его видим. Но переговоры прошли конструктивно как со стороны клуба, так и со стороны игроков и их представителей. Хотелось поблагодарить и их сторону. Можем четко констатировать, что позиция всех сторон заключалась в желании договориться, найти наилучшие решения. Итог — подписанные новые контракты, продление наших отношений. Думаю, этому рады и сами игроки, и болельщики», — сказал Нагорных «СЭ».

Новые соглашения обоих игроков рассчитаны до 2029 года.

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач. На счету 24-летнего Сильянова 1 гол и 2 результативные передачи в 37 играх.