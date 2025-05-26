Источник: «Спартаку» предложили подписать форварда «Ростова» Голенкова

«Спартаку» предложили рассмотреть трансфер нападающего «Ростова» Егора Голенкова, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые при этом склоняются к трансферу другого форварда ростовчан — Николая Комличенко, кандидатура которого больше привлекает главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и спортивного директора Фрэнсиса Кахигао.

25-летний Голенков в сезоне-2024/25 провел 35 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 4 голевые передачи. На счету 29-летнего Комличенко 9 голов и 5 результативных передач в 36 играх.