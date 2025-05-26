В ФШР рассказали, что Галицкий неплохо играет в шахматы

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев рассказал об умении владельца «Краснодара» Сергея Галицкого играть в шахматы.

«Когда в академии «Краснодара» идут выпускные экзамены, перед этим он дает сеанс одновременной игры. Я это видел. Именно молодым футболистам, которые на выпуске. Для него это имеет важное значение. Сергей Николаевич сам неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры — это обязательная часть при выпуске в его академии», — приводит слова Ткачева ТАСС.

«Краснодар» в субботу, 24 мая, разгромил московское «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ — 3:0. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков и впервые в истории стала чемпионом России, опередив «Зенит» на 1 очко.