Анюков: «Краснодар» — хорошая команда, но это «Зенит» свое упустил»

Помощник главного тренера «Зенита» Александр Анюков в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона-2024/25 для петербургской команды.

«Что здесь говорить? Мы не заняли первое место, поэтому тут уже ничего не скажешь. Сейчас все что угодно можно вспоминать. Там не выиграли, здесь не выиграли. Результат неутешительный, продолжаем дальше работать. Самое главное сейчас — какая будет реакция в следующем сезоне. «Краснодар» действительно стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном? «Краснодар» — хорошая команда, но это «Зенит» свое упустил», — сказал Анюков «СЭ».

По итогам сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами страны шесть сезонов подряд.