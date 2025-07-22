«Спартак» стал единственным клубом РПЛ, обратившимся в ЭСК по итогам первого тура

Московский «Спартак» стал единственным клубом РПЛ, который обратился в ЭСК РФС по итогам 1-го тура, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Ранее «СЭ» сообщал, что красно-белые обратили внимание на пять эпизодов матче против махачкалинского «Динамо» (1:0). В список моментов, по которым красно-белые обратились в ЭСК, вошли:

— неназначение пенальти за фол защитника «Динамо» Мохамеда Аззи на полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове (наступ) на 7-й минуте;

— неназначение пенальти за игру рукой Аззи на 25-й минуте (в единоборстве с защитником «Спартака» Рикардо Мангашем);

— непоказанная вторая желтая карточка Аззи за удар сзади по ногам полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко на 44-й минуте;

— отмененный гол защитника «Спартака» Руслана Литвинова на 45+7-й минуте за фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Тимуре Магомедове;

— неназначение пенальти за фол на нападающем «Спартака» Маркиньосе на 51-й минуте (вместо этого футболист получил предупреждение за игру рукой после толчка).

Главным судьей матча «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) был Василий Казарцев.