Источник: «Спартак» согласовал трансфер Кена из «Галатасарая»

«Спартак» договорился с «Галатасараем» о трансфере немецкого защитника Деррика Кена, сообщает журналист Али Наджи Кучук.

Как отмечает источник, о переходе 25-летнего футболиста будет объявлено 8 или 9 августа. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, включая бонусы.

Кен играет за «Галатасарай» с февраля 2024 года. Он провел 16 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

На пятницу у «Галатасарая» запланирован матч с «Хатайспором» в 1-м туре чемпионата Турции.