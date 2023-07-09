Эдуард Мор считает, что после травмы Тавареш вряд ли выйдет на топ-уровень
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, можно ли считать удачными трансферы защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в московский клуб.
«Трансферы Тавареша и Дуарте — не те трансферы, которые помогают здесь и сейчас, но есть хотя бы какое-то понимание, для чего их брали. Все-таки Тавареш порвал кресты на другом колене, это важно понимать. А у Дуарте есть хорошие задатки, но с ним нужно очень много работать. Пока эти футболисты не усилили «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.
Также он высказался о том, что Тавареш второй раз в карьере рвал «кресты» на обеих ногах.
«Это большая проблема. Понятно, что все зависит от восстановления, но вряд ли этот трансфер как-то окупится и от него будет большая помощь. Это боль, когда человек получает такие травмы, можно только посочувствовать. Ясно, что на какой-то топ-уровень он уже вряд ли выйдет», — добавил экс-футболист.
Оба футболиста перешли в «Спартак» в 2023 году. На счету 22-летнего Тавареша 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей. 23-летний Дуарте провел за «Спартак» 8 игр, не отметившись результативными действиями.
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2
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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